Schräger Chic: Verwandlung schräger Decken in stilvolle Aufbewahrung

Auch ein hängender Blumentopf lässt sich wunderbar in jede Schräge einbeziehen. Es gibt diese Töpfe in zwei Größen. Diese Hängetöpfe sind für den Innen- und Außenbereich geeignet. Jeder Topf hat 4 Fäden, um die Pflanzen in der Mitte zu halten. Hochwertige Baumwolle: Handgefertigt aus natürlicher, geruchsfreier, hochwertiger Baumwolle. Eine natürliche Dekoration mit Pflanzen für euer Zuhause. Es handelt sich natürlich um eine sichere Konstruktion. Die 4 Fäden machen den Makramee-Hängekorb super stabil und haltbar, so dass ihr jede Pflanze mit der passenden Größe sicher hineinstellen könnt. Hängt den Makramee-Blumenkorb an einem Haken an der Decke oder an der Wand auf, um euer Zuhause zu verschönern, egal ob im Innen- oder Außenbereich. Es ist eine gute Wahl, einige Makramee-Blumenkörbe für euer Haus, euren Garten und euer Büro zu kaufen.