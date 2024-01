Frühlingserwachen im Winter: Blumen- und Pflanzentrends für das neue Jahr

Pflanzen und Blumen spielen im Garten eine wichtige Rolle, da sie nicht nur zur Verschönerung des Gartens beitragen, sondern auch für die Umwelt von großer Bedeutung sind. Sie produzieren Sauerstoff, filtern Schadstoffe aus der Luft, bieten Lebensraum für Insekten und Vögel und tragen zur Erhaltung der Artenvielfalt bei. Darüber hinaus können bestimmte Pflanzen auch dazu beitragen, Schädlinge fernzuhalten oder nützliche Insekten anzulocken. Im Garten können Pflanzen und Blumen auch als Nahrungsquelle dienen, sei es für den Menschen oder für Tiere. Kurz gesagt, Pflanzen und Blumen sind unverzichtbare Bestandteile eines gesunden und vielfältigen Gartens. Aus diesem Grund solltet ihr euch, wenn ihr einen Garten habt, mit der Bepflanzung eures Gartens beschäftigen. In diesem Beitrag geben euch unsere Gärtner gerne einen Einblick in Trends für das kommende Jahr. Wenn ihr noch mehr zum Thema Gartengestaltung lesen möchtet, schaut auch in weitere Artikel von homify, z. B.: Winterharte Pflanzen für das ganze Jahr: Bleibende Schönheit in eurem Garten.