Eichenholz im Fokus: Neubauwohnung mit natürlichen Materialien

Unsere Experten von OONITOO haben in Bietigheim – Bissingen an einem umfassenden Neubauprojekt mitgewirkt und eines der ersten Wohnobjekte dort von Grund auf gestaltet. Im Fokus stand dabei ein ganzheitlicher Ansatz, der Decken, Boden, Wände und Beleuchtung umfasste uns sich durch einen hohen Anteil natürlicher Materialien auszeichnete. Wir nehmen euch mit auf einen kleinen Rundgang, um euch einen Einblick in dieses besondere Projekt zu bieten.