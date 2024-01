Bei der Suche nach der Traumimmobilie Risiken umgehen

Der Weg zur Wunschwohnung oder dem Haus am See ist oft steinig. Versteckte Baumängel oder verklausulierte Pflichten in komplexen Verträgen kosten schnell Geld und Nerven: Immohunter24 begleitet Kundinnen und Kunden stressfrei zum Ziel.

Immobilienberatung ist Vertrauenssache. Schließlich geht es oft um viel Geld, dem Traum vom Leben in den eigenen vier Wänden oder der Hoffnung von der stabilen Wertanlage.

Julien Palatini ist seit zehn Jahren im Geschäft und übernimmt heute als Immobilienberater mit seinem Team die Suche von Objekten, analysiert Märkte oder Kosten, hilft bei der Prüfung von Dokumenten wie Teilungserklärungen und Versammlungsprotokollen oder vermittelt Handwerker bei geplanten Sanierungen und Renovierungen.