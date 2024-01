Das perfekte Interior Design für dein neues Streaming-Zimmer

Es steht also außer Frage, dass die richtige Farbe einen direkten Einfluss auf unsere Emotionen hat. So kannst du mit einem beruhigenden Blau selbst in der stressigsten Call of Duty Schlacht einen kühlen Kopf bewahren. Doch was bringt dir die richtige Farbe, wenn du dir auf einem alten Holzstuhl den Hintern platt sitzt oder durch die falsche Sitzhaltung ständig von Rückenschmerzen geplagt bist?

Und seien wir mal ehrlich: Wenn du bei deinen Streaming-Zuschauern unten rechts im Bildschirm auftauchst, möchtest du sicherlich nicht aussehen wie Golum auf der Suche nach seinem Schatz, oder? Starten wir also mit der Auswahl des richtigen Gaming-Stuhls. Er sollte ergonomisch geformt sein und über eine gute Polsterung verfügen, damit du auch nach einer stundenlangen Streaming-Session keine Rückenschmerzen hast. Achte darauf, dass der Stuhl rückenfreundlich ist und eventuell über Verstellmöglichkeiten wie eine Nackenstütze oder Armlehnen verfügt.

Doch der Stuhl allein schafft dir noch kein ergonomisches Streaming-Vergnügen. Auch den Gaming-Tisch solltest du mit Bedacht wählen. Schließlich benötigst du genug Platz für deinen Monitor, Tastatur, Mauspad und weitere Peripheriegeräte. Aber auch hier steht die Ergonomie weit oben auf der Prioritätenliste. Möchtest du etwas tiefer in die Tasche greifen, kannst du einen individuell anpassbaren Tisch wählen – dieser lässt sich sowohl in der Höhe als auch in der Neigung verändern.

Und wie sieht es eigentlich mit den praktischen Funktionen aus? Bist du es leid, ständig das Ladekabel für das Gaming-Notebook zu suchen, oder stört dich generell der Kabelsalat auf deinem Tisch? Gut ausgestattete Gaming-Tische lösen dieses Problem durch integrierte Kabelkanäle sowie im Tisch integrierte Steckdosen.

Pflanzen: Ein Stückweit Natur im Streaming-Zimmer, die beruhigt

Gehörst du zu den Menschen, die Pflanzen eigentlich nur als Dekoration in ihren Räumlichkeiten ansehen? Nun gut, kaum jemand kann abstreiten, dass ein Kokedama Ficus Ginseng kein optischer Hingucker auf dem Schreibtisch ist, oder? Die kleinen Grünlinge verleihen deinem Streaming-Zimmer das gewisse Etwas! Sie bringen einen Hauch Natürlichkeit in deine bescheidene Gaming-Oase und versprechen außerdem zahlreiche positive Aspekte auf deine Stimmung.

Stell dir vor, nach einer Partie Rainbow Six lehnst du dich als strahlender Sieger zurück in deinem Gamerstuhl und lässt den Blick auf einen üppigen Farn oder Monstera schweifen. Die grüne Pracht hebt nicht nur deine Stimmung, sondern schafft auch eine angenehme Atmosphäre. Es ist fast so, als ob du dich mitten im Dschungel befindest – fernab vom Trubel der virtuellen Welten.

Die Vorteile von Pflanzen sind vielfältig! Studien haben gezeigt, dass, wenn der Blick wenige Minuten auf unseren grünen Freund fällt, die Stimmung angehoben wird. Ein niederländisches Forscherteam konnte sogar eine Produktivitätssteigerung von 15 Prozent feststellen, wenn Unternehmen Pflanzen ins Büro integrieren. Für die Zocker wäre Lavendel sicherlich eine bedeutende Hilfe! Diese Pflanze hilft nachweislich, den Cortisolspiegel zu senken und somit das Stresslevel auf einer Talfahrt zu befördern.

Nebenbei bemerkt: Einige Zimmerpflanzen wie der Bogenhanf oder die Aloe vera sind sogar bekannt dafür, Schadstoffe aus der Luft zu filtern. Das bedeutet, dass sie nicht nur deinen Raum verschönern, sondern auch deine Gesundheit fördern können. Also warum nicht die Natur ins Spiel bringen und ein paar Pflanzen in dein Gaming-Zimmer integrieren?