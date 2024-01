Biophiles Design: natürliche Inspiration für euer Zuhause

Das biophile Design bezieht sich auf die Gestaltung von Gebäuden, Städten und Landschaften, die die natürliche Umgebung und Ökosysteme berücksichtigen und integrieren. Es zielt darauf ab, eine harmonische Beziehung zwischen der gebauten Umwelt und der natürlichen Welt zu schaffen, um die Gesundheit und das Wohlbefinden von Menschen zu fördern und gleichzeitig die Umwelt zu schützen. Das biophile Design kann Elemente wie natürliche Materialien, Tageslicht, Pflanzen und Grünflächen, sowie nachhaltige Bauweisen und Technologien umfassen. In diesem Ideenbuch zeigen euch unsere Interior Designer und Experten für Wohnraumgestaltung, wie auch ihr in eurem Zuhause vom biophilen Design profitieren könnt. Schaut am besten gleich in unseren Artikel und beginnt, eure Lieblingstipps umzusetzen. Solltet ihr noch weitere Ideen haben, freuen wir uns auch immer über eure Kommentare. Und alle, die noch mehr Tipps rund um die Einrichtung von Häusern und Wohnungen erfahren möchten, finden z. B. hier noch Inspiration: Kleiner Raum, große Wirkung: Mit filigranen Möbeln die Illusion von Raum schaffen.