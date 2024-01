Wat is batterijopslag voor zonnepanelen?

Veiligheid is altijd het belangrijkste, net als bij alles in het leven. De kans op een elektrisch ongeluk met zonnepanelen is heel klein, maar het is iets om rekening mee te houden. Het is vooral belangrijk om op veiligheid te letten bij het installeren. Zorg dus dat je een installateur kiest die ervaring heeft met het plaatsen van batterijen. Een gemiddelde batterij voor zonnepanelen kost ongeveer 5000 euro, maar dit kan verschillen. De prijs hangt af van de capaciteit van de batterij, waar je woont en hoe makkelijk de installatie is. Laten we hopen op veel zonneschijn!