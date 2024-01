Saunahaus: Wellness und wohltuende Wärme im eigenen Garten

In der Regel sind die persönlichen Wünsche bezüglich der Nutzung sowie der zur Verfügung stehende Platz die entscheidenden Kriterien, wenn es darum geht, eine Gartensauna zu planen. Überlegt euch im Vorfeld also gut, wie groß eure Sauna mindestens sein sollte und maximal sein darf, ob ihr einen Sichtschutz benötigt und was ihr euch an zusätzlicher Ausstattung wünscht. Eine weitere wichtige Frage ist, wie die Sauna beheizt werden soll. Ist ein Holz- oder ein Elektro-Ofen für euch die bessere Wahl? Auch die Versorgung mit Wasser und Strom ist ein entscheidendes Kriterium, denn beides muss vorab mitgeplant werden, wenn gewünscht beziehungsweise benötigt. Eine zusätzliche Frage, die sich Interessierte stellen: Ist für das Saunahaus im Garten eine Baugenehmigung notwendig? Das hängt vor allem von der Größe und von eurem Wohnort ab, denn in unterschiedlichen Bundesländern gelten diesbezüglich unterschiedliche Vorschriften. Ihr solltet also auf jeden Fall im Vorfeld bei eurer zuständigen Baubehörde nachfragen, ob ihr für euer Bauvorhaben eine Genehmigung braucht oder nicht. Last but not least geht es noch um optische Faktoren. Wie soll euer Saunahaus aussehen und welches Design wünscht ihr euch?