Ein Haus mit Kurven: die Casa Curva in Brasilien

Sonne, Strand, Meer und Fußball sind die ersten Dinge, die uns einfallen, wenn wir an Brasilien denken. Doch auch einige der schönsten Häuser weltweit stehen in dem südamerikanischen Land. In Porto Alegre in Brasilien beispielsweise erbaute unser Experte Marcos Biazus von MB Arquitetura e Design ein absolutes Traumhaus, das durch seine kurvige Formgebung und sein helles, geschmackvolles Interieur besticht. Das Design war auch ausschlaggebend für den Namen: Casa Curva heißt diese schöne Villa. Wir wollen euch heute dieses kurvige Haus , wie es im Deutschen heißt, von allen Seiten zeigen und euch mitnehmen auf einen Kurztrip in den Süden.