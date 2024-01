Die eigene Stromproduktion zuhause: So wertvoll zeigen sich heute Balkonkraftwerke

Im Komplettset sind die kleinen PV-Anlagen im Handel schon für rund 500 Euro zu finden. Diese erzeugen circa 300 Watt. In den Sets sind ein Wechselrichter, das Solarpanel, die Befestigungsvorrichtung und das Steckdosenkabel enthalten.

Für die Stromproduktion setzen die Balkonkraftwerke in der Regel auf ein monokristallines Panel, welches die direkte Sonneneinstrahlung aufnimmt. Dieses sorgt dafür, dass die Mini-PV-Anlage ihre Höchstleistung entfalten kann. Die Leistung sinkt jedoch selbstverständlich, wenn sich der Himmel als bewölkt zeigt. Dann erzeugen die Solaranlagen nur noch rund 30 Watt.

Wie effizient sich das Balkonkraftwerk in der Praxis gestaltet, ist in hohem Maße davon abhängig, wie das Panel ausgerichtet ist und in welchem Winkel die Sonne auf dieses trifft. Der Höchstwert an Leistung, der von den Herstellern angegeben wird, entspricht im Übrigen nicht dem Wert, der letztendlich in das Stromnetz eingespeist wird.

Bei Mini-PV-Anlagen, die eine angegebene Leistung von 100 Watt aufweisen, besteht ein grober Richtwert in circa 90 kWh eingespeister Energie pro Jahr. Eine Anlage mit 300 Watt erzeugt damit jährlich etwa 270 kWh. Liegt der Preis pro kWh bei 30 Cent, würde die Ersparnis also rund 80 Euro betragen.

Beitrag zum Umweltschutz

Ökostrom spielt eine essentielle Rolle bei der Erreichung der aktuellen Klimaziele und der Reduzierung des Temperaturanstiegs. Natürlich lässt sich ein großes Kohlekraftwerk durch ein Balkonkraftwerk nicht ersetzen – jedoch machen viele Balkonkraftwerke in ihrer Summe durchaus schon einen bemerkenswerten Unterschied bei dem Kampf gegen die Klimakrise.

Nicht nur die persönliche Unabhängigkeit und das eigene Portemonnaie profitieren daher von der Erzeugung von Ökostrom in Eigenregie mit Hilfe einer Mini-Solaranlage. Zu Gute kommt das Balkonkraftwerk auch der Generation der Kinder, Enkel und Urenkel. Wird im privaten Bereich Strom aus Sonnenenergie gewonnen, stellt dies ein aktives nachhaltiges Handeln dar. Auch alle großen Energieversorger sind schließlich mittlerweile bemüht, auf die Nutzung von fossilen Brennstoffen weitestgehend zu verzichten.