Wabi-Sabi in der Innenarchitektur: die Schönheit der Unvollkommenheit

Wabi-Sabi ist ein japanisches ästhetisches Konzept, das die Schönheit der Unvollkommenheit und Vergänglichkeit betont. Es geht darum, die Schönheit in den natürlichen Unregelmäßigkeiten und Imperfektionen zu erkennen und zu schätzen. Wabi-Sabi lehrt uns, die Einfachheit, Bescheidenheit und den Fluss der Zeit zu akzeptieren. Es ist eine Philosophie, die uns daran erinnert, dass nichts perfekt ist und dass wir die Schönheit im Unvollkommenen finden können. Wenn auch ihr das neue Jahr mit einem neuen Einrichtungskonzept beginnen wollt, werft einen Blick auf die Möglichkeiten, die uns Wabi-Sabi bietet. Unsere Interior Designer geben euch in diesem Ideenbuch ein paar wunderschöne Anregungen, wie ihr diesen Stil in eure Wohnräume integrieren könnt. Werft am besten gleich einen Blick auf unsere Fundstücke!