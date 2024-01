Mystische Mosaikkunst: Fliesenmalerei im orientalischen Stil

Diese Wandpaneele sind der absolute Blickfang in jedem Wohnraum und sind sehr klassisch in der Einrichtung als Wandbilder im Wohnzimmer, Holzdekoration über dem Bett im Schlafzimmer, Wandornament im Flur, Holzbild in der Küche oder als Wandobjekte in Ihrem Büro. Die Form ist rund. Der Stil ist orientalisch, die Schnitzereien sind marokkanisch. Diese Wandbilder eignen sich perfekt als marokkanische Dekoration für kreative Wanddekorationsideen, zum Aufhängen oder Aufstellen. Bei uns finden Sie eine große Auswahl an antiken oder modernen Wanddekorationen, die zu Ihrer Einrichtung passen. In bunten, weißen, goldenen, silbernen oder kupfernen Farben. Rund, oval oder quadratisch. Aus Metall, Holz, Aluminium oder Messing. In allen Designrichtungen wie Industrie, Vintage, Retro, Landhaus, Shabby Chic, Barock, antik oder modern.