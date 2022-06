Tipps für den Nord-, Süd- Ost- Westbalkon

Norden, Süden, Osten oder Westen? Wer den Balkon seines Hauses im Sommer zur absoluten Wohlfühloase machen will, muss wissen, welche Himmelsrichtungen im Spiel sind. Sonst wird aus dem Freiluft-Spaß ganz schnell fieser Balkon-Frust. Wie man seinen Balkon aus dem Winterschlaf erweckt und ihn fit für den Frühling macht, haben wir hier bereits beschrieben. Heute gibt es weitere Tipps in Sachen Balkongestaltung. Diese hängt nämlich nicht nur von persönlichen Vorlieben und dem individuellen Geschmack der Nutzer ab, sondern auch von der Ausrichtung. Wer einen Südbalkon hat, muss auf ganz andere Dinge achten, als Leute mit einem Nordbalkon. Unsere Experten teilen heute mit euch, was wo am besten wächst und wie aus jedem Balkon der perfekte Wohlfühlort wird.