Das Zuhause als echte Ruheoase – So lässt sich der Lärmpegel effektiv senken

Nach einem anstrengenden und stressigen Tag im Büro sehnen sich die Menschen nach einer echten Ruheoase, in der sie neue Kraft tanken und endlich die wohlverdiente Entspannung finden können.

Allerdings zeigt sich die Realität in vielen Wohnungen ganz anders: Dauernd sind störende Geräusche wahrzunehmen, ob in Form von Klappern, Knarzen, Summen oder Trampeln. Unabhängig davon, ob die Lärmquelle in der Nachbarwohnung oder in den eigenen vier Wänden zu verorten ist – Lärm stellt generell einen ernstzunehmenden Stressfaktor dar, der so weit wie möglich vermieden werden sollte.

Glücklicherweise gibt es einige wertvolle Tipps und Tricks, mit denen die Lärmbelastung wesentlich reduziert werden kann.