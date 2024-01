Die Welt der Baldachine als stilvolle und funktionale Elemente der Raumgestaltung

Minimalistisch und stilvoll: s.luce Modular Balken Rechteckig Speichern Skapetze Lichtmacher Profil ansehen Mit dem s.luce Modular Balken Baldachin Rechteckig macht ihr die Beleuchtung in eurem Raum zu einem zentralen, kunstvollen Element, genauer gesagt zum Herzstück jeder Umgebung. Diese Baldachinform eignet sich ideal, um beispielsweise Pendelleuchten über Esstischen und anderen zentralen Punkten hervorzuheben. Minimalistische Eleganz trifft hier auf funktionale Anpassungsfähigkeit. Der Balken kann in jeder beliebigen RAL-Farbe lackiert werden und fügt sich so noch harmonischer in euer Interieur ein. Den Baldachin gibt es in einer Länge von 120 cm mit bis zu fünf Leuchten oder in einer Länge von 160 cm mit bis zu acht Leuchten beziehungsweise mit zwei Schlitzen für bis zu zwölf Leuchten. Auf Anfrage können durch zusätzliche Klemmen weitere Leuchten hinzugefügt werden. Das Ergebnis: ein maßgeschneidertes Beleuchtungssystem für eine individuelle, kreative, einladende Atmosphäre.

Flexibel und eindrucksvoll: s.luce Modular XL Baldachin Mit einem beeindruckenden Durchmesser von 80 cm ist der s.luce Modular XL Mehrfach Baldachin eine Meisterleistung in Sachen Beleuchtungsdesign, deren Fokus auf maximaler Flexibilität, einfacher Montage und ansprechender Optik liegt. Dieser Baldachin ist ein Paradebeispiel dafür, wie optimal Funktion und Design Hand in Hand gehen können, und eignet sich besonders gut als Basis für eure individuelle Galerieleuchte, da an ihm unterschiedliche Leuchten in verschiedenen Größen, Farben, Höhen und Modellen kombiniert werden können. Eurer Kreativität sind hier keine Grenzen gesetzt.

Individuell und auf den Punkt: s.luce Modular 3-5-flammiger Baldachin Wenn ihr mehrere Leuchten an einem einzelnen Stromauslass installieren möchtet, bietet euch der s.luce Modular Mehrfachbaldachin eine innovative Lösung. Er ist in zwei Varianten erhältlich – 3-flammig mit einem Durchmesser von 40 cm und 5-flammig mit einem Durchmesser von 60 cm – und stellt eine flexible Grundlage für eure individuell zusammengestellten Beleuchtungskonzepte dar. Dieser besonders flache Baldachin passt zu nahezu jeder Leuchte mit gängigen Fassungen, fügt sich mit seinem minimalistisch-schlichten Design nahtlos in jede Umgebung ein und lässt eure Lieblingsleuchten optimal zur Geltung kommen. Verfügbar sind drei moderne Farbvarianten: diskretes Weiß, elegantes Schwarz und stilvolles Chrom, wobei gegen Aufpreis auch eine Lackierung im von euch gewünschten RAL-Farbton möglich ist.