Clevere Küchenhelfer

Illusion ist ein wirklich praktischer Helfer für alle, die gerne in aller Ruhe und ganz entspannt ihren Nachmittagstee oder -kaffee genießen wollen. Es handelt sich dabei um einen Beistelltisch, dessen Tischplatte auch als Tablett genutzt werden kann. Auf diese Weise spart man sich lästiges Hin- und Herräumen sowie mehrere Gänge in die Küche. Noch dazu sieht Illusion mit seinem minimalistischen Look einfach nur stylish aus.