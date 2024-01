Westliche Gotik: Rustikaler Charme trifft im Wohnzimmer auf dunkle Eleganz

In diesem Esszimmer erinnern die groben Holzbalken mit ihren rustikalen Strukturen an eine alte Scheune. Wer nicht gleich rustikale Elemente dieser Größe in seine Wohnung oder sein Haus integrieren möchte, kann auch kleinere Dekorationsobjekte wählen. Solche Objekte findet man sowohl als Replika in Einrichtungshäusern als auch als Originale auf dem Flohmarkt.