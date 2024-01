Schlüsselfertiges Bauen – Was versteht man darunter?

Bevor der Traum vom Eigenheim Wirklichkeit werden kann, steht die Suche nach dem richtigen Hausbau-Konzept an. Bei vielen Bauunternehmen wirst du auf den Begriff „schlüsselfertiges Haus“ stoßen. Was hat es damit auf sich? Und was ist der Unterschied zu „bezugsfertig“?

So definiert sich der Begriff „schlüsselfertig“

Wenn du dich für ein schlüsselfertiges Haus entscheidest, übernimmt ein Bauunternehmen die komplette Bauleitung bis hin zur Schlüsselübergabe. Während des Hausbaus können einzelne Bauabschnitte und Teilbereiche an einzelne Subunternehmer übertragen werden. Für dich gibt es jedoch nur einen einzigen Ansprechpartner – nämlich deinen Bauträger, mit dem du einen Vertrag geschlossen hast. Welche Bauleistungen dabei genau enthalten sind, kann sich von Baufirma zu Baufirma unterscheiden. Deshalb solltest du vorab einen genauen Blick auf den vertraglich vereinbarten Leistungsumfang werfen.