13 Fertighäuser, hergestellt in Portugal mit wenig Zeit und Geld

Office of Feeling Architecture, Lda

Dieses modulare Wohnhaus in Braga bietet ein kostengünstiges Angebot mit einem großartigen architektonischen Aspekt. Auch die Einpflanzung in das Gebiet ist ein wesentlicher Bestandteil dieses Projekts, das eine vollständige Integration in die Natur und die Landschaft anstrebt.

Dieses wundervolle modulare Haus ist 62 m² groß und kostet nur 37.000,00 €!