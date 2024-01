So erkennst du, ob zu Hause negative Energie vorhanden ist – 10 grundlegende Anzeichen

Achte auf deine eigenen Empfindungen zu Hause: – Jeder Raum soll Ruhe und Wärme vermitteln, so wie wir es empfinden, wenn wir dieses Haus von MA-TERIARCH UNIP LDA betrachten. Wenn es in deinem Zuhause einen Bereich gibt, in dem du dich unnötig unwohl fühlst oder in dem es häufig zu Streitigkeiten kommt, könnte dies auf die Ansammlung schlechter Energie zurückzuführen sein und du solltest darüber nachdenken, das Problem irgendwann durch eine Umgestaltung oder Reinigung des Raums anzugehen.