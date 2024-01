Wie viel kostet der Bau eines Hauses in Portugal?

Beim Bau eines Hauses ist der Standort ein entscheidender Faktor. Es kann die Baukosten erhöhen oder auch nicht. Zweifellos gibt es in Portugal sehr teure Orte, andere sind jedoch leichter zugänglich. Um dir eine Vorstellung zu geben: In einer ländlichen Gegend liegen die Quadratmeterpreise zwischen 25 und 40 Euro, während sie in einer ländlichen Gegend an der Küste bei etwa 125 bis 140 Euro liegen. An privilegierten Standorten, beispielsweise an der Küste der Algarve, können Preise zwischen 400 und 900 Euro anfallen.

Jetzt ist es an der Zeit, darüber nachzudenken, wo du leben möchtest und vor allem, wo du leben kannst. Manchmal ist es sogar notwendig, für eine Weile wegzukommen und den Traum vom eigenen Zuhause wahr werden zu lassen.