20 kleine, moderne und spektakuläre Badezimmer

Wir haben tolle Ideen für die Dekoration des Badezimmers, auch wenn es manchmal klein ist. Es handelt sich jedoch um flexible Ideen, die sich perfekt an jeden Raum anpassen können. Dabei kommt es nur auf eine gute Planung und Organisation an. Wir müssen jeden Zentimeter des Raums planen und zunächst an die Grundausstattung wie das Waschbecken, die Toilette und die Badewanne/Duschkabine denken, bevor wir dann nur noch die Farben, Formen und Materialien bestimmen. In diesem Ideenbuch präsentieren wir euch 20 Beispiele für kleine Badezimmer, die sinnvoll genutzt wurden.