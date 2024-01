Wie beseitigt man Holzwürmer aus Böden und Schränken?

Findet ihr in eurem Haus immer wieder kleine Mengen Sägemehl, die so fein sind, dass es wie Staub aussieht? Sind in alten Holzstücken, egal ob Schränke oder Fußböden, kleine Löcher sichtbar? Nun, dann war euer Zuhause definitiv das Ziel eines Holzwurmbefalls. Von nun an ist nichts aus Holz mehr sicher, daher ist es am besten, diesen Schädling so schnell wie möglich zu beseitigen.

Die Ursache für das Auftreten dieses Schädlings ist nicht an eine einzelne Tatsache gebunden, weshalb es schwierig ist, die konkreten Gründe, die dazu führen, dass er ein bestimmtes Haus befällt, mit Sicherheit zu ergründen. Wir wissen jedoch, dass Holzwürmer sich von Feuchtigkeit ernähren, was einer der Gründe dafür ist, dass sie sich offenbaren. Achtet also darauf, dass sich an den Wänden und Decken eures Hauses keine feuchten Stellen bilden, und denkt daran, die Fenster häufig zu öffnen, damit die Luft zirkulieren kann.

Aber sehen wir uns konkret an, wie wir in der Praxis vorgehen sollten, um diese Plage zu bekämpfen.