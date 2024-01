Fertighäuser: Vor- und Nachteile und portugiesische Projekte!

Die Vorteile moderner Fertighäuser liegen auf der Hand und überwiegen unserer Meinung nach den Nachteilen.

Wir möchten Folgendes hervorheben:

Sie sind schnell gebaut: Die Hausmodule werden in einer Fabrik gebaut, was den Prozess deutlich beschleunigt. Erstens, da sie im Freien gebaut werden, sind sie nicht von den Wetterbedingungen abhängig. Denn nach der Herstellung müssen die Teile nur noch zum Feld gebracht und zusammengebaut werden, d. h., sie kommen teilweise fertig am Standort an, wodurch auch die Einstellung zusätzlicher Arbeitskräfte entfällt. Darüber hinaus kann während der Herstellung der Teile der Boden vorbereitet werden.

Sie sind energieeffizient: Fertighäuser sind in der Regel sehr energieeffizient. Tatsächlich sind sie dafür bekannt und die Unternehmen, die sie bauen, wissen das genau und investieren in diesen Aspekt, um ihn hervorzuheben. Viele der Häuser bestehen aus recycelten Materialien und/oder können später recycelt werden. Darüber hinaus sind sie gut isoliert, was Wärmeverluste verhindert und die Stromrechnung senkt. Üblich sind unter anderem auch Solarpaneele, LED- Leuchten und Regenwasserrückgewinnungssysteme. Nicht zuletzt ist zu bedenken, dass durch die Art und Weise, wie sie gebaut sind, weniger Abfall entsteht.