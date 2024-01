5 moderne Bungalows (mit Grundrissen für noch mehr Inspiration)

Wie du siehst, handelt es sich trotz der kompakten Größe um ein komplettes Haus mit zwei Schlafzimmern, einem Badezimmer und einem integrierten Bereich mit Küche, Esszimmer und Wohnzimmer. Die Einfachheit dieses Projekts, die dir dieser Plan ermöglicht, zeigt deutlich, dass du nicht viele Quadratmeter benötigst, um alles in Ordnung und in einwandfreiem Zustand zu haben. Ein kleines Haus, das jeder gerne am Strand oder auf dem Land hätte, einfach zu bauen und sehr schön.