Bewohnbarkeitslizenz: Alles, was du über dieses Dokument wissen musst

Eine der Fragen, die Menschen am häufigsten stellen, wenn sie Informationen über Bewohnbarkeitslizenzen suchen, ist deren Gültigkeit und die Notwendigkeit einer Erneuerung. Tatsächlich sind diese Lizenzen obligatorisch, haben jedoch keinerlei Gültigkeit , sodass du sie nach ihrer Ausstellung nicht erneuern musst. Eine Ausnahme bilden Änderungen am Bauvorhaben, sei es an der Struktur des Gebäudes oder beispielsweise beim Anbau eines Schwimmbades, eines Nebengebäudes oder eines Anbaus. In diesem Fall benötigst du eine neue Baugenehmigung und musst nach Abschluss der Arbeiten die neuen Projekte (mit den Änderungen am Gebäude) einreichen und eine neue, aktualisierte Bewohnbarkeitsgenehmigung beantragen. Erst dann wird dein Eigentum legelasiert.