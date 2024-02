Schimmel zu Hause: Wie er entsteht und wie man ihn für immer beseitigt

Sicherlich hast du dich schon tausendmal nach den Gründen für Schimmel in deinem Zuhause gefragt. Die Wahrheit ist, dass die Antwort unterschiedlich ausfallen kann, da es mehrere Faktoren gibt:

- Möglicherweise ist dein Zuhause sehr feucht und schlecht belüftet, und die kälteste und feuchteste Zeit des Jahres begünstigt die Schimmelbildung. Die Luftfeuchtigkeit in der Umgebung sollte 55 % nicht überschreiten, da sich bei Erreichen dieses Werts Kondenswasser an der Decke, an den Wänden und an den Fenstern bildet, was in kurzer Zeit zu Pilzen und Flecken führt;

- Eine unzureichende Lackierung kann die Entwicklung von Pilzen beschleunigen;

- Reinigen mehrerer Wände mit demselben Tuch und demselben Wasser begünstigt die Ausbreitung des Schimmels. Wie du weißt, ist Schimmel ein Pilz, und wenn du mehrere Oberflächen mit demselben Material reinigst, verbreitest du diesen Pilz letztendlich überall;

- Mangelnde Reinigung und Wartung;

- Wenn sich dein Haus oder deine Wohnung im Erdgeschoss, über Kellern oder unter Terrassen befindet, ist die Gefahr von Schimmelbildung an den Wänden größer.