Alles über elektrische Warmwasserbereiter – Vorteile, Nachteile und Preise

Einphasige Installationen sind bei Privatverbrauchern häufiger anzutreffen und bestehen aus zwei Kabeln für jeden Stromkreis und der Referenz, die normalerweise als „Erde“ bezeichnet wird.

Die dreiphasige Installation erfordert die Aufteilung der elektrischen Leistung in drei Ströme, was in jedem von ihnen einen niedrigeren Leistungsbegriff erklärt. Erfordert ist die Verwendung von drei Drähten, um einen Stromkreis zu vervollständigen (plus dem Erdungskabel). Diese Installation bietet eine höhere durchschnittliche Leistung als eine einphasige Installation und ist für die Wassererwärmung effizienter, sodass diese Installation für die effizientesten Durchlauferhitzer erforderlich ist. Dies bedeutet natürlich höhere Kosten und eine Änderung der vertraglich vereinbarten Leistung, was auch mit festen monatlichen Kosten verbunden ist. Dreiphasige Warmwasserbereiter sind wesentlich effizienter und bieten einige Annehmlichkeiten und sogar Einsparungen, sind jedoch mit höheren Installationskosten verbunden.