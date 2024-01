Wie du Feuchtigkeit von Wänden entfernst und für immer verhinderst, dass sie zurückkommt!

Wenn du dich immer noch fragst, warum diese dunklen Flecken an den Wänden entstehen, erklären wir es dir!

Wandschimmel ist ein Pilz, der auf Oberflächen wächst und sich durch Sporen verbreitet. Diese Sporen (kleine Kugeln, die wie Samen des Pilzes aussehen) sind in der Luft vorhanden, werden vom Wind getragen und sind sehr hitze- und kältebeständig, sodass es in jedem Raum immer ein paar Millionen davon gibt. Diese Sporen sind mit bloßem Auge nicht zu erkennen, außer wenn sie in sehr großer Zahl in Form von Staub vorliegen.

Der Pilz selbst ist im Allgemeinen nicht giftig, seine Sporen können jedoch die eingangs erwähnten Atemwegs- und Hauterkrankungen verursachen. Doch neben den gesundheitlichen Schäden schädigt Schimmel auch die Oberflächen, auf denen er sich ansiedelt, erheblich. Es wächst durch Hyphen, die Oberflächen durchdringen, und dieses Wachstum zerstört mit der Zeit die Verkleidungen von Wänden und Decken und kann sie letztendlich dauerhaft schädigen, wenn sie aus einem empfindlichen Material bestehen. Am häufigsten kommt es vor, dass die Beläge beschädigt werden, sich ablösen, Risse bekommen oder zumindest Flecken bekommen. Je tiefer das Schimmelwachstum von der Oberfläche ausgeht, desto größer ist das Ausmaß des Schadens und desto schwieriger wird es, ihn zu beseitigen. Und seien wir ehrlich, der Geruch ist wirklich unangenehm!

Aber damit es in einem Haus Schimmel gibt, reicht es nicht aus, dass dort Sporen vorhanden sind, da wir bereits wissen, dass sie überall sind. Außerdem müssen Luftfeuchtigkeit, Nahrung, eine angenehme Temperatur und wenig direkte Sonneneinstrahlung vorhanden sein. Was das Essen angeht, ist er mit den Baumaterialien zufrieden, aus denen unsere Häuser bestehen. Und Feuchtigkeit entsteht ganz natürlich in den Wohnräumen und kondensiert bei nicht optimaler Belüftung an Oberflächen. Deshalb ist es wichtig und notwendig, die Fenster nach Möglichkeit zu öffnen, um die Räume zu belüften.

Wände, Decken und Fußleisten, insbesondere in feuchteren Räumen wie Bad und Küche, sind im Allgemeinen kältere Bereiche als die Umgebungsluft. Das führt dazu, dass sich die Feuchtigkeit dort ablagert, schließlich eindringt und abfließt und so eine perfekte Umgebung für die Schimmelbildung bietet.