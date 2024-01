Alles, was ihr wissen müsst, bevor ihr anbaut!

Es ist nicht unvermeidlich, aber es kommt sehr häufig vor… An einem bestimmten Punkt im Leben scheint unser Zuhause nicht mehr den Platz zu haben, um unsere Bedürfnisse zu erfüllen! Sei es, weil die Familie gewachsen ist, weil zu Hause ein Geschäft eröffnet wurde oder weil wir mehr Garagenplatz benötigen – manchmal möchten wir einfach, dass unser Haus wie von Zauberhand wächst.

Für diejenigen, die in einer Wohnung wohnen, besteht die einzige Lösung normalerweise darin, in eine größere Wohnung zu ziehen, aber diejenigen, die ein Haus haben, können die perfekte Lösung finden: einen Anbau. Doch auch wenn dies auf den ersten Blick wie eine einfach zu planende und umzusetzende Lösung erscheint, ist das möglicherweise nicht der Fall.

Fakt ist, dass ihr für die meisten Anbauten eine Baugenehmigung benötigt.

In diesem Artikel erfahrt ihr viele nützliche Informationen, die ihr vor Beginn der Bauarbeiten für einen Anbau an eurem Haus berücksichtigen solltet, etwa die Genehmigungspflicht oder die ästhetische Integration in den Erstbau. Los geht's!