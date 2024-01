16 Kreative Tipps zur Wohnverbesserung: So machst du dein Zuhause noch schöner

Häufiger Fehler: Mangelnde Vielfalt an Texturen. Das Ignorieren unterschiedlicher Texturen kann dazu führen, dass der Raum eintönig wirkt.

So korrigierst du es und erzielst eine Vielfalt an Texturen: Kombiniere weiche und raue Texturen in Kissen, Decken und Teppichen für eine gemütlichere und optisch interessantere Umgebung. Integriere taktile Elemente in Möbel und Accessoires, um das Ganze noch visuell ansprechender zu gestalten.

Wie man Teppiche in einem offenen Wohnzimmer einsetzt