Klappbetten: ideal, um Platz zu sparen und Besucher zu empfangen!

Sie sparen Platz: Wenn wir an Klappbetten denken, fällt uns dieser Vorteil sofort ein und er ist umso interessanter in kleinen Häusern und Wohnungen. Aber nicht nur. Stellt euch vor, ihr möchtet in euer Arbeitszimmer ein Bett einbauen. Warum soll es dort wertvollen Platz wegnehmen, wenn es nur in bestimmten Situationen genutzt wird? Ein platzsparendes Klappbett ist hier also super sinnvoll.

Die Räume erhalten eine doppelte Funktion: Wenn in eurem Wohnzimmer oder Büro ein Klappbett in ein Möbelstück oder in die Wand eingelassen ist, erfüllt der Raum zwei Zwecke gleichzeitig: Tagsüber als Wohn- oder Arbeitsbereich und nachts als Schlaf- beziehungsweise Gästezimmer.

Sie werden mit einer Matratze geliefert: Viele dieser Betten sind bereits mit einer Matratze ausgestattet. Bei IKEA findet ihr beispielsweise Klappbetten mit integrierter Matratze für nur 59 €.

Freistehende Klappbetten sind leicht zu bewegen: Wenn das Bett nicht in ein Möbelstück oder eine Wand integriert ist, lässt es sich leicht bewegen. Dabei handelt es sich um einen leichten Betttyp, der in der Regel mit Rollen ausgestattet ist. Diese Funktion bietet euch viele Möglichkeiten, da ihr das Bett jederzeit und überall hin mitnehmen könnt.

Sie sind einfach zu handhaben: Sie verfügen über einfache Öffnungs- und Schließmechanismen für eine schnelle und bequeme Nutzung.

Das Bett kann gemacht bleiben: Ihr müsst das Bett nicht jedes Mal neu machen, wenn ihr ein Klappbett verwendet.