Wie kann man Rohre von Verstopfungen befreien? 8 einfache und effektive Tricks!

Dies ist nicht nur einfach, sondern auch eine ökologische Möglichkeit, eure Rohre von Verstopfungen zu befreien. Gebt kochendes Wasser in einen Topf und schüttet es in die Abflüsse, die Probleme verursachen. Das Wasser muss schrittweise gegossen werden: etwas hinzufügen und einige Sekunden warten; fügt noch ein bisschen hinzu und wartet erneut; und so weiter. Um Verstopfungen vorzubeugen, könnt ihr dies einmal pro Woche in den verschiedenen Abflüssen im Haus tun. Achtet jedoch darauf, euch nicht zu verbrennen. Verwendet dafür zum Beispiel einen Wasserkocher. Das ist sicherer und praktischer.