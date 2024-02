Fertighäuser: Die Regeln, die ihr vor dem Kauf kennen solltet

Der Bau und Besitz eines Fertighauses in Portugal ist nicht ganz so, als würde man eine Sandburg am Strand bauen. Es gibt Gesetze und Regeln, die es zu respektieren gilt. Welche das sind? Wir verraten es euch:

Solange die Konstruktion dauerhaft in den Boden eingebunden ist, gelten nach geltender Gesetzgebung genau die gleichen rechtlichen Rahmenbedingungen wie bei einem traditionell gebauten Haus .

In diesem Sinne unterliegt die Lizenzierung dieser Art von Häusern dem Urbanisierungsrechtsregime, genehmigt durch DL Nr. 555/99 vom 16. Dezember, in seiner aktualisierten Fassung, die in Artikel 2 Absatz a): Als Gebäude gilt das Ergebnis des Baus, der Rekonstruktion, der Erweiterung, der Änderung oder der Erhaltung eines für den menschlichen Gebrauch bestimmten Grundstücks sowie jedes andere Bauwerk, das dauerhaft in den Boden eingebunden ist.

Lora Soares Seita stellt außerdem klar, dass eine Lizenzierung obligatorisch ist und die geltenden Rechtsvorschriften einheitlich sind, nur die Bauweise unterschiedlich ist und daher das Verfahren für die Platzierung eines Modul- oder Fertighauses auf einem Grundstück genau das gleiche ist wie für den Bau eines Wohngebäudes dieses Land.

Darüber hinaus kann es Beschränkungen für die Bebauung dieses Grundstücks geben, nämlich was das PDM für das Gebiet definiert und ob es sich in einem Gebiet von RAN (National Agricultural Network), REN (National Ecological Network) usw. befindet.

in: www.pra.pt