Modulhäuser in Braga: Nachhaltigkeit und niedrige Preise in Minho!

Was sind die Vor- und Nachteile modularer Bauweisen ?

Beginnen wir mit den Vorteilen:

Attraktiver Preis: Wie wir in der Einleitung erklärt haben, werden die Teile dieser Häuser in einer Fabrik hergestellt und dann vor Ort zusammengebaut. Dies beschleunigt den Prozess und erfordert weniger Arbeitsaufwand als bei herkömmlichen Bauweisen. Darüber hinaus sind Modulhäuser energieeffizient, was bedeutet, dass ihr am Monatsende viel weniger für eure Stromrechnung ausgeben werdet. Ein weiterer Mehrwert besteht darin, dass Banken bereits damit begonnen haben, Kredite für den Bau von Fertighäusern zu vergeben, was bis vor kurzem noch nicht der Fall war.

Schneller Aufbau: Die Module werden im Werk auf einer standardisierten Produktionslinie gebaut und sind daher schnell fertig, da sie unter anderem nicht von meteorologischen Schwankungen abhängig sind. Sobald die Module hergestellt sind, bringt ihr sie entweder einfach selbst zum Grundstück und baut sie zusammen oder sie kommen teilweise fertig am Standort an.

Einfache Anpassung an zukünftige Veränderungen: Wenn wir ein Haus kaufen, wissen wir nicht, was die Zukunft bringt, und müssen es möglicherweise erweitern, weil wir mehr Schlafzimmer, ein Büro oder einen anderen nützlichen Raum benötigen. Bei einem herkömmlichen Bau kann eine Erweiterung eine mühsame Arbeit sein. Bei Modulhäusern ist es ganz einfach: Fügt einfach ein Modul an den Seiten oder oben hinzu. Es ist auch möglich, ein Modul an einen anderen Ort zu verlegen und so den Grundriss des Hauses zu ändern.

Nachhaltigkeit: Der Gedanke der Nachhaltigkeit wird immer mit modularen Häusern in Verbindung gebracht. Mit diesem Wissen erkunden Unternehmen diesen Aspekt und präsentieren sehr interessante und innovative Lösungen. Durch den Fabrikbau entsteht weniger Abfall, die verwendeten Materialien werden recycelt und können später wiederverwertet werden, die Häuser sind thermisch gut isoliert und verfügen über Systeme, die zu Energieeinsparungen wie LEDs oder Solarpanels führen.

Und was sind die Nachteile?

Transportkosten: Der Transport der Module zum Bauplatz kann sehr teuer sein. Dennoch werden die Gesamtkosten immer unter denen des Baus eines traditionellen Hauses liegen. Bevor ihr mit dem Projekt beginnt, befragt das Unternehmen diesbezüglich, um herauszufinden, was für euch am lohnendsten ist.

Weniger vielseitige Designs: Durch die Konstruktion der Produktionslinie in der Fabrik gibt es weniger Designoptionen. Eigentümer können die Oberflächen jedoch fast immer individuell anpassen, und die Unternehmen haben das Angebot erweitert.

Erstinvestition: Beim Bau eines traditionellen Hauses können je nach Baufortschritt Materialien eingekauft werden. Bei vorgefertigten Produkten ist es üblich, dass Unternehmen einen Vorschuss verlangen.

Nachdem ihr nun die wichtigsten Vor- und Nachteile modularer Häuser kennt, lernen wir einige Unternehmen im Bezirk Braga kennen, die sich dem Bau modularer Häuser widmen.