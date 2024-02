Kreative Heimprojekte ohne Lizenz: Große Aufgaben, die keine Genehmigung erfordern

Wenn es um Dekoration, Änderungen in der Organisation, Anordnung von Möbeln, kleine Arbeiten wie das Anbringen von Vorhängen, das Aufhängen von Bildern, Regalen und andere Details geht, ist keine Genehmigung erforderlich. Es steht dir frei, in deinem Zuhause zu tun, was du willst, es liegt nur an dir. Jetzt kannst du die Hilfe eines Dekorateurs oder Innenarchitekten anfordern, um diese Änderungen vorzunehmen. Zögere nicht, direkt über unsere Plattform ein kostenloses Angebot anzufordern.

Wir machen dich jedoch auf zwei Situationen aufmerksam:

- Sei beim Ziehen von Möbeln, beim Bohren in Wände, beim Hämmern und anderen kleinen Arbeiten vorsichtig mit Lärm, insbesondere wenn du in einer Wohnung oder einem Doppelhaus wohnst. Zwischen 23 und 7 Uhr ist es verboten, Lärm zu machen, was mit Geldstrafen von 200 bis 2.000 Euro geahndet werden kann.

- Wenn du in einer Mietwohnung wohnst, benötigst du möglicherweise eine „Lizenz“/Genehmigung deines Vermieters, um Arbeiten wie Bohren oder Streichen von Wänden durchzuführen. Halte alles schriftlich fest. Schütze dich immer!

Wir empfelen:

