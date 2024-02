Weihnachten in Brasilien – Bräuche und Traditionen

Heute widmen wir uns den Weihnachtstraditionen und -bräuchen in Brasilien.

Brasilien ist ein sehr großes Land und manchmal variieren die Weihnachtsbräuche je nach Region. So oder so: Weihnachten ist immer die schönste Zeit des Jahres. Wir sind alle „in Eile“ und warten auf den Tag, an dem wir den Weihnachtsbaum aufstellen, Geschenke kaufen, traditionelle Weihnachtsfilme schauen und natürlich den Wunsch nach traditionellen Gerichten stillen können, die wir nur zu dieser Jahreszeit essen.

Für die Brasilianer ist der Weihnachtstruthahn die größte Tradition in Sachen Weihnachtsgerichte! Brasilianische Traditionen basieren auf anderen Weihnachtstraditionen auf der ganzen Welt: Dekorationen, Truthahn, Lichter usw. Kurz gesagt: Alle diese Traditionen kamen irgendwann in Brasilien an und passten sich der dortigen Kultur und dem Klima an.

Deshalb haben wir uns heute entschlossen, euch anhand der wunderschönen Projekte großartiger Experten auf unserer Plattform etwas mehr über die Bräuche dieses Landes zu zeigen.