Gartensaison 2024 – Diese Trends dürfen Gartenliebhaber nicht verpassen

Viele Menschen teilen sich ihren Garten auch mit ihren tierischen Mitbewohnern. Auch ihre Bedürfnisse sollten daher bei der Gestaltung des Gartens nicht außen vor gelassen werden.

Hunde freuen sich beispielsweise über eine große Rasenfläche. Auch kleine, versteckte Wege durch Sträucher und Beete versprechen für sie viel Spass. Allerdings sollten sich die Sträucher dann in jedem Fall als möglichst robust zeigen. Eine weitere tolle Option besteht auch in dem Anlegen eines Weidentunnels.

Allerdings wird ein weitläufiger Garten nicht nur von den Haustieren in hohem Maße geschätzt, sondern auch von anderen Tieren, die sich im Außenbereich aufhalten. Ein großer Trend besteht so beispielsweise auch in Insektenhotels. Diese ziehen nützliche Insekten in den Garten.

Das Gleiche gilt ebenfalls für Totholzhecken. In diesen quartieren sich viele Tiere gerne ein, wie etwa Igel und Vögel, die in den Hecken einen tollen Nistplatz vorfinden.

Zeitgemäßes Design

Das A und O für eine moderne Gartengestaltung besteht in klaren Linien und einem schlichten Design. Dieser reduzierte Ansatz bringt demnach vor allem kantige und dezente Formate hervor. Es werden natürliche Farbtöne, wie Silber, Grau, Weiss, Hellbraun oder Blau eingesetzt. Die Farbe des Jahres besteht daneben in Peach Fuzz, einem Pastell-Apricot. Dieses eignet sich hervorragend, um dezente Akzente zu setzen.

Ruhe und Entspannung im Garten werden durch rechteckige Randbereiche unterstützt, die von dunkellaubigen Hecken eingerahmt werden. Geht es um die Auswahl der passenden Pflanzen, steht vor allem ihre Form im Fokus. Ideal eignen sich beispielsweise Gartenbonsai, Graeser und Blattschmuckpflanzen, denn sie unterstützen die gefragte ruhige Eleganz perfekt. Dennoch muss darauf hingewiesen werden, dass diese Gartenformen aus ökologischer Perspektive nicht unbedingt zu empfehlen sind.