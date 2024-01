Gipskartonwand: alle Infos, Vor- und Nachteile!

Das Wort „Gipskarton“ wird auf der Iberischen Halbinsel fast einstimmig zur Bezeichnung der bekannten Gipskartonplatten verwendet, aber in Wirklichkeit ist dies der Name der spanischen Marke, die sie zuerst vermarktet und produziert hat. Es gibt jedoch auch solche, die Trockenbau, Verbundputz oder Gipskarton nennen und sich damit auf genau das gleiche Material beziehen.

Dieses absolut innovative Material besteht hauptsächlich aus hydratisiertem Calciumsulfat, also Gips, umhüllt von einer Papierzellulosefolie. Um bestimmte Eigenschaften zu verstärken oder zu verbessern, werden der Struktur der Platten häufig weitere Komponenten hinzugefügt, beispielsweise Glas- oder Zellulosefasern. Es wurde 1894 in den Vereinigten Staaten erfunden und seitdem hat sich die Technologie des Materials weiterentwickelt, damals viel schneller, und in weniger als einem Jahrzehnt nahm es die Form an, die wir so gut kennen.

Gipskartonplatten werden in der Regel in Platten mit geringer Dicke und sehr geringem Gewicht, aber mit sehr bemerkenswerten Widerstandseigenschaften geliefert, was ihr eine einzigartige Vielseitigkeit verleiht, die im Bauwesen sehr geschätzt wird.