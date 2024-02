Die beste Sonnenausrichtung für euer Zuhause. Erfahrt alles!

Wir widmen uns dem Gegenteil einer südlichen Ausrichtung – dem kühlen Norden. Diese Ausrichtung weist die schwächste Sonneneinstrahlung auf und spiegelt sich in Räumen wider, die im Winter sehr kalt und feucht und im Sommer angenehm kühl sind. Es wird daher empfohlen, Räume wie Garagen, Vorratskammern und alle anderen Bereiche, in denen es voraussichtlich kalt sein wird und darf, in dieser Richtung anzusiedeln. In der Speisekammer beispielsweise können die im Vergleich zum Rest des Hauses niedrigen Temperaturen dazu beitragen, die dort gelagerten Lebensmittel haltbar zu machen.