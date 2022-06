Ausgefallene Ideen für die Badezimmer Deko

Viele von euch bevorzugen eine mediterrane Badezimmer Deko. Das ist auch verständlich und naheliegend, schließlich ist das vorherrschende Element das Wasser, und wir denken automatisch an das Meer. Bei unseren Experten gibt es viele schöne Dekoartikel, die das maritime Feeling direkt in euer Badezimmer bringen. Dekoriert euer Bad mit Kunstobjekten, die euch an die See erinnern, zum Beispiel mit einer Fischskulptur. Ergänzt eure Deko ruhig durch mediterrane Kräuter in formschönen Übertöpfen – Rosmarin muss beileibe nicht nur in der Küche stehen. In eurem Badezimmer ergänzt er die mediterrane Gestaltung und riecht zudem noch schön.