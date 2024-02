Gesucht: die ideale Garage für mehrere Fahrzeuge

Um zwei Autos unterbringen zu können, müsst ihr den Bau einer Garage planen, die groß genug ist, um zwei Fahrzeuge unterzubringen. In der Doppelgarage könnt ihr zwei Autos geschützt vor Wind, Regen, Sonne usw. parken. Der Standort, die Größe und die Form dieses Gebäudes hängen im Wesentlichen von zwei Kriterien ab: eurem Grundstück und euren Bedürfnissen. Ihr solltet auch die möglichen Konfigurationen einer Doppelgarage berücksichtigen. Ihr habt die Wahl, ob ihr die beiden Autos nebeneinander oder in einer Reihe parken möchtet. Tatsächlich hat die Konfiguration einen großen Einfluss auf den Preis der Garage.

Jede dieser Konfigurationen (nebeneinander oder in Reihe) hat ihre Vor- und Nachteile. Kriterien wie der praktische Aspekt, die benötigte Fläche auf dem Grundstück oder der Grundriss eures Hauses müssen unbedingt berücksichtigt werden, um die richtige Wahl zu treffen.

Die Side-by-Side-Garage:

Wie der Name schon sagt, parken die Fahrzeuge nebeneinander. Dieser Garagentyp verfügt an beiden Fahrzeugen über eine große Türöffnung. In diesem Fall ist es notwendig, auf Messungen zurückzugreifen und daher ein größeres Budget einzuplanen. Es können auch zwei Standardtüren vorhanden sein, die durch einen Betonpfeiler getrennt sind. In diesem Fall hat jedes Auto ein eigenes Tor. Die Side-by-Side-Garage ermöglicht es euch, jederzeit das eine oder andere Fahrzeug mitzunehmen, ohne zusätzliche Manöver durchführen zu müssen. Im Inneren kann der Raum durch eine feste Trennwand, eine Halbwand, einfache Säulen abgetrennt oder frei gelassen werden.