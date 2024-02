Kleine Badezimmer renovieren – erfahrt, wie es geht und wie viel es kostet!

Dies ist eine Renovierung, die am Ende unvermeidlich sein wird, sei es aufgrund des Stils oder des Erhaltungszustands. Der Austausch der Toilette oder der Sanitäranlagen könnte der Auslöser dafür sein, mit der Renovierung alter Badezimmer zu beginnen. Wenn es also an der Zeit ist, dieses für unser Wohlbefinden so grundlegende Element in Angriff zu nehmen, solltet ihr nicht voreilig sein. Wählt sehr sorgfältig aus, basierend auf der Ästhetik, aber auch basierend auf dem Komfort und eurer Anatomie. Es stehen euch freistehende Toiletten (mit einem mit dem Boden verbundenen Sockel) und wandhängende Toiletten zur Verfügung, die der Umgebung ein supermodernes Aussehen verleihen und auf kleinem Raum weniger imposant wirken. Seht euch Bilder an und besucht Fachgeschäfte, um das perfekte Modell zu finden, das zu euch und eurem Budget passt.

Bedenkt, dass eine neue freistehende Toilette mit Spülkasten in modernem Design und guter Qualität über 150 Euro kosten wird. Eine Wandtoilette kostet etwas mehr, etwa 200 Euro. Und vergesst nicht, einen Klempner zu engagieren! Amateurarbeit führt im Allgemeinen zu schlechten Ergebnissen, mit Wasserlecks und Infiltrationen, die niemand möchte.