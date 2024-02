Dieses Haus scheint einstöckig zu sein. Aber es sind zwei Etagen!

Dieses Haus mit großen Räumen verfügt auch über gemütliche Ecken, in denen die Bewohner arbeiten und sich zurückziehen können. Dies ist in diesem Büro der Fall, wo Holz sowohl im Boden als auch in den Möbeln verwendet wird und einen rustikalen, warmen und einladenden Bereich schafft. In einem Raum wie diesem ist Ordnung unerlässlich und deshalb gibt es mehrere eingebaute Regale. Last but not least steht der Kamin, der als avantgardistisches Element in den Raum führt, im Mittelpunkt der Dekoration.