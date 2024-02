10 Geschenke für diejenigen, die ein neues Zuhause haben

Die Tradition, dass Nachbarn der neuen Person, die gerade in das Gebäude oder die Nachbarschaft eingezogen ist, Geschenke machen, ist bei uns keine Selbstverständlichkeit – in dieser Hinsicht sind wir kein so einladendes Land.

Aber etwas zu schenken, wenn ein Freund oder ein Familienmitglied ein Haus kauft oder umzieht, ist eine andere Geschichte. In dieser Situation ist es fast obligatorisch, ein Willkommensgeschenk anzubieten, besonders wenn diese Lieben eine Party zur Einweihung des neuen Hauses veranstalten!

Das Problem besteht darin, zu wissen, was wir besorgen sollen… wir möchten nicht zu intim sein, aber natürlich auch nichts Allgemeines oder Uninteressantes verschenken.

Bei homify kennen wir dieses Dilemma und lieben es, auch neuen Nachbarn Willkommensgeschenke zu machen, denn das ist eine hervorragende Möglichkeit, neue Freunde zu finden und eine gute Beziehung zu denen aufzubauen, die so nah bei uns wohnen werden.

Deshalb stellen wir dir heute 10 Ideen für Willkommensgeschenke vor, die jeder jeden Tag verwenden möchte. Schau vorbei!