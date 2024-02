15 vorgefertigte/modulare Häuser aus Portugal

Redux ist ein in Kino und Literatur verwendeter Begriff, der sich auf eine neue, verbesserte und aktualisierte Version von etwas bezieht, das bereits in der Vergangenheit gemacht wurde. Wir schlagen ein neues Wohnkonzept vor, das die intelligentesten Bautechniken mit außergewöhnlichem Design verbindet. Mit Redux-Modulen lassen sich zahlreiche Konfigurationen von Innenräumen erstellen, um besser auf jede Anforderung einzugehen, und im Gegensatz zu anderen modularen Systemen bieten sie die Besonderheit, dass sie sich an die Eigenschaften jedes Geländes anpassen. Alle Häuser werden in einer Fabrik in einer kontrollierten Umgebung hergestellt und teilweise oder vollständig fertig zum Standort transportiert. Nur so können in kurzer Zeit und zum besten Preis die besten Ergebnisse angeboten werden.

STANDORT: Porto