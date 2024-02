Fliesen mit Vinyl verkleiden – die Lösung, die ihr gesucht habt!

Dies ist eine hervorragende Idee für die Umgestaltung eines Badezimmers, das für Kinder bestimmt ist. Wer ein älteres Haus kauft, wird veraltete und in die Jahre gekommene Badezimmer vorfinden, die für Kinder unattraktiv sind. In dieser Situation habt ihr zwei Möglichkeiten: einen Badplaner beauftragen und eine gründliche Sanierung durchführen lassen oder die hässlichen Fliesen mit Vinylklebern abdecken. Obwohl die erste Lösung wesentlich langlebiger ist, garantiert die zweite eine schnelle, günstige und effektive Verwandlung, die ihr sogar einfach wieder entfernen könnt, wenn ihr umzieht oder die Kinder sich an dem Look sattgesehen haben.

Dieser Vinyl-Tapetenvorschlag für das Badezimmer stammt von Formafantasia und hat sogar passende Textilien!

Bei einer Gesamtabdeckung ist der Schritt des Nivellierens der Fugen ebenso wichtig, damit die Oberfläche im Endergebnis keine Falten aufweist.

Eine solche Tapete kostet pro Rolle im Format 10m x 0,53m rund 45€.