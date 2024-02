Wie baut man in Portugal ein Haus?

Hier wird der Prozess des Hausbaus wirklich kompliziert! Aber versuchen wir es kurz zu fassen…

1. Wenn ihr nicht wisst, was ihr auf eurem Grundstück bauen könnt oder wenn ihr überhaupt erst eines kaufen möchtet, müsst ihr, bevor ihr über den Bau nachdenken oder überhaupt mit dem Kauf fortfahren könnt, einen Vorabinformationsplan bei der Stadtverwaltung des Standorts erstellen, der erklärt, was passieren wird. Dass ihr beabsichtigt, gemäß Artikel 14 des Gesetzesdekrets Nr. 555/99 vom 16.12. mit den aktuellen Änderungen zu bauen. Als Antwort erhaltet ihr ein aussagekräftiges Dokument, aus dem hervorgeht, ob auf dem Grundstück eine Baugenehmigung vorliegt oder nicht, sowie die jeweiligen rechtlichen oder behördlichen Bedingungen, insbesondere in Bezug auf Infrastruktur, Verwaltungserleichterungen, Baubeschränkungen usw. Bei Bedarf solltet ihr auch anderweitig detailliertere Informationen über die für das betreffende Grundstück geltenden Beschränkungen anfordern. Jeder Stadtrat hat sein eigenes Formular, aber auf diese Anfrage wird 20 bis 30 Tage später reagiert, obwohl es etwas länger dauern kann.

2. Sobald ihr diese Informationen über die Durchführbarkeit des Baus erhalten habt, liegt dies daran, dass das Grundstück im städtischen Masterplan (PDM) der Gemeinde als Grundstück mit Genehmigung für den Bau von Wohnimmobilien eingestuft ist. Wenn das Grundstück jedoch Teil einer Unterteilung ist, ist das Wichtigste nicht mehr der PDM, sondern der detaillierte Plan, der zuvor für die Unterteilung erstellt wurde und in der von der Kammer genehmigten Genehmigung zu finden ist.

Der Kauf von Grundstücken in urbanem Gebiet hat einige Vorteile, da dort in der Regel bereits über einige grundlegende Infrastrukturen wie Strom und Abwasser verfügt. Das bedeutet auch, dass ihr bei der Wahl ungeteilter Grundstücke diese Bauten auf eigene Kosten errichten müsst.

3. Der nächste Schritt besteht darin, eine topografische Vermessung und ein Architekturprojekt durchzuführen, die dann der Genehmigung durch die Kammer unterliegen. In dieser Phase müsst ihr spezialisierte Fachkräfte einstellen, die die Verantwortung übernehmen. Nach der Genehmigung dieser Dokumente werden Spezialprojekte geliefert, d. h. Abwasser-, Wasser-, Gas-, Kommunikations- und Elektrizitätsprojekte, die für den Immobilientyp charakteristisch sind.

4. – In diesem Stadium bewertet die Kammer die Bauvorhaben und erteilt die Baugenehmigung.

5. – Endlich könnt ihr mit dem Bauen beginnen! Aber ganz ruhig. Sofern ihrden Bau nicht selbst ausführen und als „ausführende Stelle“ fungieren möchtet, wählt am besten einen Generalunternehmer mit einer gültigen Lizenz, Versicherung und einem verantwortlichen Bauingenieur, der möglicherweise der Sicherheitskoordinator bei der Arbeit ist. Und vergesst nicht, dass die Person, die letztendlich für alles, was im Rahmen des Projekts geschieht, verantwortlich ist, ihr selbst seid, also der „Eigentümer des Projekts“.

Der Bauingenieur ist für die Aufsicht und das Arbeitsbuch verantwortlich und ist auch derjenige, der die Arbeiten fertigstellt. Das Arbeitsbuch muss immer vor Ort verfügbar sein und darin alle relevanten Fakten im Zusammenhang mit der Ausführung lizenzierter oder genehmigter Arbeiten festhalten, mit dem Ziel, die notwendigen informativen Informationen über die Entwicklung der Arbeit bereitzustellen, die alle Beteiligten aufklären bei der Arbeitsausführung, insbesondere kommunale Mitarbeiter, die mit der Bauüberwachung betraut sind.

Wenn die Arbeiten abgeschlossen sind und keine Änderungen am ursprünglichen Projekt vorgenommen wurden, erfolgt eine Mitteilung an den Rat und es wird ein Antrag auf eine Nutzungslizenz gestellt. Sollte sich gegenüber dem ursprünglichen Projekt eine Änderung ergeben, wird diese Änderung der Kammer mitgeteilt, damit diese eine Neubewertung vornehmen kann. Wird der Änderungsantrag genehmigt, wird eine Nutzungslizenz beantragt, wird er abgelehnt, muss eine Einschätzung darüber erfolgen, was geändert werden muss. Bei der Beantragung einer Nutzungslizenz müssen die endgültigen Zeichnungen (Final Screens) in digitaler Form, Inspektionen sowie Wasser- und Abwasserbescheinigungen eingereicht werden.

Dieser gesamte Prozess wird durch das Gesetzesdekret 555/99 vom 16. Dezember geregelt, das die Rechtsordnung für Urbanisierung und Bau sowie entsprechende aktuelle Änderungen festlegt.