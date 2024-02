Bogenhanf – 6 Dinge, die ihr wissen müsst, um das Beste aus dieser Pflanze herauszuholen

Wir bei homify glauben nicht, dass es echte Pflanzenkiller gibt, aber wenn ihr abgelenkt seid, wenig Zeit oder wenig Lust auf Hobbygärtnern habt und eine Pflanze sucht, die ein wenig Vernachlässigung aushält, seid ihr hier genau richtig. Sansevieria oder Bogenhanf ist die richtige Pflanze für euch!

Sukkulenten sind im Allgemeinen klein und sogar gedrungen (obwohl sie eine eigene Anmut haben, die sie unwiderstehlich macht), weil sie sich an das Leben in trockenen Klimazonen angepasst haben. Aber nicht so der Bogenhanf! Diese tropische Pflanze ist bekannt für ihre schönen hohen, schlanken Blätter und Farbvariationen, die sie noch interessanter machen. Einige Sorten haben Blätter mit dicken, gelblichen Rändern, andere haben auffällige dunkelgrüne Streifen. Innenarchitekten lieben diese Pflanze, und wir auch – sie passt zu praktisch jedem Einrichtungsstil, zu Blumenarrangements und schützt das Zuhause sogar vor schlechter Energie! Aber Sansevieria hat nicht nur Vorteile… Es gibt viel über diese Pflanze zu wissen und deshalb werden wir uns heute im Detail mit allem befassen, was ihr wissen müsst, um sie in eurem Zuhause zu adoptieren!