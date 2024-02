Holzhäuser: Vor- und Nachteile, Instandhaltung und portugiesische Projekte

Allerdings gibt es auch Nachteile. Zunächst solltest du dir darüber im Klaren sein, dass deine künstlerische Freiheit und dein persönlicher Geschmack weit weniger Einfluss auf die Wahl des endgültigen Projekts haben. Bei dieser Konstruktionsart erfolgt die Auswahl im Wesentlichen nach dem Katalog, was, selbst wenn man berücksichtigt, dass die Palette der Auswahlmöglichkeiten und Ausführungen immer größer wird, die Originalität des Verbrauchers etwas einschränkt.

Du solltest während des gesamten Prozesses auch auf einige Komplikationen und Kopfschmerzen vorbereitet sein. In Portugal ist die Unterstützung derjenigen, die sich für diese Bauart entscheiden, noch lange nicht optimal, sowohl was die Finanzierung als auch in weiterer Folge die Genehmigung betrifft. Der Prozess kann etwas komplex und zeitaufwändig werden, daher sind Geduld und größere Verfügbarkeit erforderlich. Du solltest dich jedoch nicht entmutigen lassen, denn immer mehr Banken bieten Kredite für Fertighäuser an.

Abschließend lassen wir die Frage des Preises außer Acht, nicht weil sie weniger wichtig wäre, sondern aus dem einfachen Grund, weil sie nicht sehr einvernehmlich ist und daher schwer als Vor- oder Nachteil definiert werden kann. Wir stehen vor einer komplizierten Frage, auf die es schwierig ist, eine erhellende Antwort zu geben. Wenn es um die Preisfrage geht, können wir nicht einfach das Budget eines traditionellen Bauunternehmens, das den gesamten Prozess umfasst, mit dem eines Modulbauunternehmens vergleichen, das nur die Produktion und Montage der Module umfasst. Damit die endgültige Berechnung nicht schiefgeht und keine unangenehme Überraschung darstellt, ist es notwendig, alle für den Bau des Gebäudes wesentlichen Prozesse zu berechnen – Erdarbeiten, Fundamentaushub, Materialien usw. – was sicherlich den Endpreis erhöhen wird. Dennoch sind Fertighäuser aus Holz in der Regel günstiger als konventionell gebaute Häuser.